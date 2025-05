Garlasco terminate ricerche nel canale di Tromello | trovati alcuni attrezzi da lavoro

A Garlasco si sono concluse le ricerche nel canale di Tromello, dove sono stati rinvenuti alcuni attrezzi da lavoro. Sul posto operano i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, sotto la direzione della Procura di Pavia. Le perquisizioni hanno interessato anche l'abitazione dell'indagato a Voghera e quella dei genitori a Tromello.

Sul posto sono presenti i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia. Le perquisizioni si sono svolte sia a Voghera, in provincia di Pavia, ovvero nell'abitazione dell'indagato, sia a Tromello, piccolo comune della Lomellina, in casa dei genitori di Sempio

