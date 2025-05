Garlasco svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi | perquisita casa di Andrea Sempio e passato al setaccio un corso d’acqua per cercare l’arma del delitto

Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. Oggi i Carabinieri hanno perquisito l'abitazione di Andrea Sempio e stanno setacciando un corso d’acqua alla ricerca dell'arma del delitto. L’operazione segna una svolta significativa in un caso che ha da sempre suscitato grande attenzione mediatica e pubblica.

Nuovi e clamorosi sviluppi nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco, in provincia di Pavia, il 13 agosto 2007. Dalle prime ore dell’alba di oggi i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, su mandato della Procura di Pavia, stanno eseguendo una serie di perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio, 37 anni, nuovo indagato per il delitto, dei suoi genitori e di due amici. Contestualmente, è in corso un sopralluogo in una zona campestre del comune di Tromello, alla ricerca della possibile arma del delitto. Le operazioni, coordinate dal procuratore di Pavia Fabio Napoleone, dall’aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano, mirano ad acquisire nuovi elementi nell’ambito di una ricostruzione alternativa rispetto a quella che ha portato nel 2015 alla condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, attualmente in regime di semilibertà. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it