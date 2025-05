Garlasco si indaga sulle gemelle Cappa | quell’intercettazione Odio gli zii

Nuovi sviluppi nell'omicidio di Chiara Poggi emergono a Garlasco, con l'indagine che si concentra sulle gemelle Cappa. Un'intercettazione rivela sentimenti di odio verso gli zii, mentre la Procura analizza oltre 200 messaggi WhatsApp tra Paola Cappa, cugina di Chiara, e altri. Il settimanale Giallo ne parla nel numero in edicola il 15 maggio.

Emergono nuovi elementi nell’intricata vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella notte tra il 12 e il 13 agosto 2007 a Garlasco (PV). Il settimanale Giallo, in edicola il 15 maggio, riferisce che la Procura sta esaminando oltre 200 messaggi scambiati su WhatsApp tra Paola Cappa, cugina di Chiara, e un amico di Milano: testi giudicati “significativi” per i loro riferimenti, ritenuti dai magistrati “inquietanti”, al delitto. La festa in piscina di luglio 2007. Gli investigatori stanno inoltre ricostruendo una presunta festa in piscina organizzata pochi giorni prima dell’omicidio, nel luglio 2007, in una villa della zona. A citarla per prima fu Francesca, collega di Chiara, durante un’interrogatorio ai carabinieri: «Chiara mi aveva detto di andare a una festa con piscina in quella villa». 🔗Leggi su Thesocialpost.it