Garlasco Sempio perquisito con i genitori e 2 amici |   Sono sereno Rita Poggi | Cercano l' attizzatoio? Sempre stato in casa

A Garlasco, è in corso una perquisizione nell'abitazione di Marco Poggi, fratello di Chiara, con la presenza dei genitori e di due amici, Roberto Freddi e Mattia Capra. Gli inquirenti cercano un attizzatoio, tristemente noto in questa indagine. Operazioni parallelle si svolgono anche nel vicino comune di Tromello, con il sequestro di cellulari e computer.

Roberto Freddi e Mattia Capra frequentavano l'abitazione di via Pascoli in quanto amici di Marco Poggi, fratello di Chiara. Si lavora anche in un'area campestre di Tromello, piccolo centro alle porte di Garlasco. Sequestrati anche cellulari e pc