Garlasco ricerche nel canale della cittadina | ipotesi di attizzatoio come arma

A Garlasco, le ricerche nel canale della cittadina hanno suscitato nuove ipotesi riguardo l'utilizzo di un attizzatoio come arma. Sul posto operano i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia, effettuando perquisizioni sia a Voghera che a Tromello, nell'abitazione dell’indagato e in quella dei suoi familiari.

Sul posto sono presenti i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia. Le perquisizioni si stanno svolgendo sia a Voghera, in provincia di Pavia, ovvero nell'abitazione dell'indagato, sia a Tromello, piccolo comune della Lomellina, in casa dei genitori di Sempio

