Garlasco perquisizioni in diretta tv e un torrente svuotato dopo 18 anni | le stravaganze dei pm

A Garlasco, le perquisizioni in diretta TV e lo svuotamento di un torrente dopo 18 anni suscitano stupore. La procura di Pavia, sulla scia di testimonianze di un anonimo al programma "Le Iene", ha riaperto il caso riguardante un omicidio, scatenando polemiche e domande sulle stravaganze delle indagini. Un intrigante sviluppo in una vicenda mai dimenticata.

E’ sulla base delle parole rilasciate da un presunto testimone anonimo al programma Le Iene che mercoledì la procura di Pavia, nell’ambito della nuova indagine sull’omicidi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Garlasco, perquisizioni in diretta tv e un torrente svuotato dopo 18 anni: le stravaganze dei pm

Su questo argomento da altre fonti

Garlasco, perquisizioni in diretta tv e un torrente svuotato dopo 18 anni: le stravaganze dei pm

ilfoglio.it scrive: La cittadina in provincia di Pavia ritorna al centro del grande show mediatico e scandalistico sull'omicidio di Chiara Poggi. La procura fa svuotare un torrente alla ricerca dell'arma del delitto 18 a ...

Delitto Garlasco, perquisizioni a casa di Sempio. Si cerca arma delitto in un canale. LIVE

Come scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, perquisizioni a casa di Sempio. Si cerca arma delitto in un canale. LIVE ...

Delitto Garlasco, perquisizione a casa di Sempio e genitori: sequestrati telefoni e pc

Secondo tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, perquisizione a casa di Sempio e genitori: sequestrati telefoni e pc ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Blitz a Castellammare di Stabia e Torre Annunziata: perquisizioni a tappeto

Oggi 23 febbraio 2024, un'operazione congiunta che ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza ha portato all'esecuzione di perquisizioni a tappeto nelle città di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, in provincia di Napoli.