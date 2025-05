Garlasco perquisizioni a casa di Sempio | si cerca l’arma

Garlasco è teatro di intense perquisizioni a casa di Sempio, mentre si cerca l'arma collegata al caso. Sul posto operano i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia. Le ricerche si stanno svolgendo anche a Voghera e a Tromello, coinvolgendo diverse abitazioni.

Sul posto sono presenti i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia. Le perquisizioni si stanno svolgendo sia a Voghera, in provincia di Pavia, ovvero nell'abitazione dell'indagato, sia a Tromello, piccolo comune della Lomellina, in casa dei genitori di Sempio

Delitto Garlasco, perquisizioni a casa di Sempio. Si cerca arma delitto in un canale.

Caso Garlasco: perquisizioni in corso in casa di Andrea Sempio

Garlasco, cosa stanno cercando a casa di Sempio e dei genitori? L'avvocato: «Telefoni vecchi e nuovi, perquisizioni generiche. Andrea è sereno»

