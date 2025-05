Garlasco | perquisizioni a casa di Sempio E gli inquirenti cercano l’arma del delitto in un canale

Questa mattina, mercoledì 14 maggio, i carabinieri hanno condotto perquisizioni a Garlasco, in provincia di Pavia, nell'abitazione di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007. L'operazione mira a rinvenire l'arma del delitto, attualmente ricercata in un canale, mentre sono stati controllati anche i genitori del sospettato.

All’alba di oggi, mercoledì 14 maggio, è scattata a Garlasco, in provincia di Pavia, una perquisizione dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. I militari hanno perquisito anche l’abitazione dei genitori dello stesso Sempio e di due suoi amici. Sempre questa mattina gli inquirenti si sono recati anche a Tromello, piccolo Comune della Lomellina, sempre in provincia di Pavia, dove si cercherebbe una possibile arma del delitto che, secondo un testimone, sarebbe stata gettata in un canale. Secondo La Repubblic a, potrebbe trattarsi di un attizzatoio di un set da camino di casa Poggi. Per il delitto di Garlasco nel 2015 è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima, il quale attualmente si trova in regime di semilibertà. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Garlasco: perquisizioni a casa di Sempio. E gli inquirenti cercano l’arma del delitto in un canale

Alberto Stasi alla ricerca di una nuova casa lontano da Garlasco: fermato per un selfie nel primo giorno di semilibertà

Primo giorno di semilibertà per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’ omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.