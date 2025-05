Garlasco perquisizioni a casa di Andrea Sempio e nella zona | Cercano l’arma del delitto La famiglia di Chiara Poggi | Sconcertante

A Garlasco, i carabinieri hanno eseguito perquisizioni a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori, alla ricerca dell'arma del delitto legato al caso di Chiara Poggi. Le operazioni, avviate su mandato della procura di Pavia, hanno suscitato sconcerto nella comunità. La notizia è stata riportata dal Tg1, alimentando l'interesse per l'indagine in corso.

I carabinieri hanno perquisito questa mattina le case di Andrea Sempio e dei suoi genitori. I militari si muovono su mandato della procura di Pavia da questa mattina all’alba. La notizia è stata lanciata dai social del Tg1 e nell’edizione delle 7 del telegiornale. L’ indagine è ovviamente quella dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La perquisizione è «mirata ad acquisire elementi utili all’inchiesta attraverso l’analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa». L’Arma è entrata anche in casa di due amici del ragazzo. Le perquisizioni sono coordinate dal procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, dall’aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano. La ricerca dell’arma. Secondo alcune indiscrezioni i carabinieri starebbero cercando l’arma del delitto. 🔗Leggi su Open.online

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio sottoposto a prelievo coattivo del DNA a Milano

Andrea Sempio è stato convocato presso la caserma Montebello di Milano per un prelievo coattivo del DNA, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.