Garlasco perquisita la casa di Sempio | la madre di Chiara rompe il silenzio

La Procura di Pavia riapre il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, risalente a molti anni fa. Il 14 maggio, i Carabinieri hanno perquisito l'abitazione di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Nel frattempo, la madre di Chiara rompe il silenzio, riaccendendo l'attenzione su una vicenda che ha segnato profondamente la comunità di Garlasco.

La Procura di Pavia ha riaperto un capitolo doloroso a molti anni di distanza dall'omicidio di Chiara Poggi. Il 14 maggio, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni a Garlasco, in particolare presso l'abitazione di Andrea Sempio, noto per la sua amicizia con il fratello della vittima. Sono stati coinvolti anche i domicili dei suoi genitori e di due amici, segnalando un nuovo impulso investigativo in un caso che ha segnato profondamente l'opinione pubblica italiana. La madre di Chiara Poggi, attraverso i suoi legali, ha deciso di rompere il silenzio.