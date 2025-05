Garlasco perquisita casa di Andrea Sempio dei genitori e di due amici Si cerca l' arma del delitto | un attizzatoio Ma la madre di Chiara | E' ancora al suo posto

I carabinieri di Milano hanno effettuato un blitz nella casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Le perquisizioni hanno coinvolto anche i genitori e due amici, alla ricerca dell'arma del delitto, un attizzatoio. Intanto, la madre di Chiara Poggi resta al suo posto, testimone di un dramma irrisolto.

Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio, indagato per l?omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. I carabinieri che, su mandato della procura di Pavia, da.

