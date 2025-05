Garlasco perquisita casa di Andrea Sempio dei genitori e di due amici Si cerca l' arma del delitto | un attizzatoio Ma la madre di Chiara | E' ancora al suo posto

Garlasco torna al centro dell'attenzione con una perquisizione a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. I carabinieri di Milano, su mandato della procura di Pavia, cercano l'arma del delitto, un attizzatoio. Intanto, la madre di Chiara resta al suo posto, testimone involontaria di una tragica storia ancora irrisolta.

Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. I carabinieri che, su mandato della procura di Pavia, da.

Scrive panorama.it: Perquisizioni anche nelle abitazioni di due amici di Sempio, mentre a Tromello (Pv) si cerca l'arma del delitto.

Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. I carabinieri che, ...

msn.com scrive: I carabinieri a caccia dell'arma che nel 2007 ha ucciso Chiara Poggi. Secondo un supertestimone si tratta di un attizzatoio da camino abbandonato in una roggia ...

