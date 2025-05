Garlasco nelle nuove ricerche e perquisizioni si cerca l’attizzatoio di casa Poggi Ma la famiglia esclude l’ipotesi | Non è mai sparito Manca solo un martello

A Garlasco, le recenti ricerche mirano a trovare l'attizzatoio di casa Poggi, ritenuto l'arma del delitto. Tuttavia, la famiglia Poggi esclude questa possibilità, affermando che l'attrezzo è sempre stato presente, mentre l'unico oggetto mancante è un martello. Queste dichiarazioni sono supportate anche dall'avvocato della famiglia.

È un attizzatoio da camino, in uso in casa Poggi, l’arma del delitto che stanno cercando i carabinieri. Tuttavia, i genitori di Chiara Poggi hanno precisato che «tutti gli attrezzi del camino ci sono ancora» e l’attizzatoio «che avevamo allora c’è ancora adesso». Lo conferma anche l’avvocato della famiglia, Gian Luigi Tizzoni, che aggiunge: «Da casa Poggi manca solo un martello». I carabinieri hanno perquisito questa mattina le case di Andrea Sempio e dei suoi genitori. I militari si muovono su mandato della procura di Pavia da questa mattina all’alba. L’ indagine è ovviamente quella dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La perquisizione è «mirata ad acquisire elementi utili all’inchiesta attraverso l’analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa». L’Arma è entrata anche in casa di due amici del ragazzo. 🔗Leggi su Open.online

