Garlasco nel canale prosciugato trovati alcuni oggetti | Compatibili con l’arma del delitto Cosa succede ora

A Garlasco, nel canale recentemente prosciugato, sono stati rinvenuti diversi oggetti compatibili con l'arma del delitto di Chiara Poggi. Questo ritrovamento segna un passo importante nell'indagine che coinvolge Andrea Sempio. Le autorità stanno ora valutando le implicazioni di questa scoperta sulle indagini in corso, che continuano a suscitare grande attenzione.

È stato trovato più di un oggetto compatibile con ciò che si cercava, cioè con l’arma del delitto a Tromello, nel Pavese, dove gli inquirenti hanno dragato un canale nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi che vede indagato Andrea Sempio. Secondo fonti vicine alle indagini citate dall’Ansa, il dragaggio avrebbe avuto un esito positivo. Resta il massimo riserbo da parte di chi indaga, perché non è ancora escluso che si possa trattare di oggetti di uso comune. Che cosa è stato trovato nel canale. Tutti gli oggetti rinvenuti nella giornata di ricerche sono stati sequestrati. Si tratterebbe, per esempio, di alcuni attrezzi da lavoro, rinvenuti da vigili del fuoco e operatori della protezione civile. Gli oggetti saranno ora esaminati dagli investigatori, per verificare l’eventuale compatibilità con le ferite sulla testa della 26enne uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Garlasco, nel canale prosciugato trovati alcuni oggetti: «Compatibili con l’arma del delitto». Cosa succede ora

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garlasco, trovato un martello nel canale prosciugato: «Ricerche positive, sarà analizzato»

Secondo msn.com: È stato trovato un martello ritenuto «interessante» nel canale di Garlasco dragato oggi (14 maggio) dai vigili del fuoco. Lo riporta ...

Delitto di Garlasco, il canale Tromello prosciugato: cosa cercano gli investigatori

Segnala notizie.it: Intorno alle 12:30 è iniziato lo svuotamento del canale nel centro di Tromello: i motivi delle nuove indagini sul delitto di Garlasco.

Garlasco, trovato martello nel canale di Tromello: potrebbe essere l'arma del delitto? La scoperta vicino casa della nonna delle gemelle Cappa

Come scrive msn.com: Un martello è stato rinvenuto oggi, mercoledì 14 maggio, dai Vigili del fuoco durante le operazioni di dragaggio in un piccolo corso d’acqua a Tromello, a pochi chilometri ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La portacontainer Ever Given liberata nel canale di Suez

Grazie al picco di alta marea che si è verificato nella zona in occasione della luna piena e all'aiuto di due rimorchiatori con 400 tonnellate di potenza, la nave container Ever Given si è spostata dalla sua posizione all'interno del canale di Suez e il traffico è stato ripreso.