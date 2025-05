Garlasco Mattia Capra e Roberto Freddi | chi sono i migliori amici di Andrea Sempio perquisiti oggi I messaggi la mattina del delitto l' alibi traballante

Oggi, Garlasco torna sotto i riflettori con la perquisizione di Mattia Capra e Roberto Freddi, migliori amici di Andrea Sempio. I messaggi scambiati la mattina del delitto rivelano un alibi traballante. Scopriamo di più su questi giovani legati a Marco Poggi, fratello di Chiara, e sul contesto di quel tragico evento.

Mattia Capra e Roberto Freddi erano i migliori amici di Andrea Sempio e tutti e tre all?epoca frequentavano Marco Poggi, il fratello di Chiara. E' a casa loro (oltre che. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, Mattia Capra e Roberto Freddi: chi sono i migliori amici di Andrea Sempio perquisiti oggi. I messaggi la mattina del delitto, l'alibi traballante

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perquisizioni a Garlasco: chi sono Roberto Freddi e Mattia Capra, gli amici (non indagati) di Andrea Sempio

ilgiorno.it scrive: Entrambi sono anche amici del fratello della vittima e frequentavano la villa dove si è consumato l’omicidio di Chiara Poggi. I carabinieri hanno ispezionato le loro abitazioni: quei contatti telefoni ...

Garlasco, chi sono Mattia Capra e Roberto Freddi: i migliori amici di Andrea Sempio (e perché stanno perquisendo le loro case)

Lo riporta msn.com: Mattia Capra e Roberto Freddi erano i migliori amici di Andrea Sempio e tutti e tre all’epoca frequentavano Marco Poggi, il fratello ...

Omicidio Chiara Poggi, chi sono Roberto Freddi e Mattia Capra: gli amici di Andrea Sempio perquisiti oggi

Segnala fanpage.it: Mentre si cerca l'arma del delitto di Garlasco in un canale nella zona di Tromello, sono state perquisite le case di due amici di Andrea Sempio: si tratta ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ancona, Mattia Rossetti pugnala a morte l’amico Michele Martedì per una ragazza

L'ombra dell'angoscia psichiatrica si estende al delitto ad Ancona, dove ieri il parrucchiere Michele Martedì, 26 anni, è stato pugnalato a morte dall'amico Mattia Rossetti, che ha espresso tutto il suo odio per la vittima in un racconto.