Garlasco manca il martello | l' ultimo clamoroso tassello

Il processo per l'omicidio di Chiara Poggi si arricchisce di un nuovo elemento rivelatore: il misterioso mancato ritrovamento del martello, essenziale nell'indagine. Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, sottolinea che l'attizzatoio del camino è rimasto inalterato, alimentando ulteriormente il mistero attorno alla tragica vicenda che ha scosso Garlasco nel 2007.

"Da casa Poggi manca solo un martello, l’attizzatoio del camino non è mai sparito dalla villetta di via Pascoli a Garlasco": a dirlo Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi nel processo sull’omicidio di Chiara, la 26enne trovata morta nella casa di famiglia il 13 agosto del 2007. Per l'omicidio è stato condannato l'ex fidanzato Alberto Stasi. Anche se di recente l'inchiesta è stata riaperta e sul registro degli indagati ci è finito Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. La precisazione fatta dall'avvocato Tizzoni all’ Adnkronos si lega al fatto che gli investigatori, fin da questa mattina, sarebbero alla ricerca di un attizzatoio nella zona del canale a Tromello, comune che confina con Garlasco, nei pressi della vecchia casa di corte della famiglia delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, "manca il martello": l'ultimo clamoroso tassello

