Garlasco | le ultime sul caso perquisizioni a casa di Sempio

A Garlasco, le indagini sul delitto di Chiara Poggi si intensificano. Oggi, 14 maggio, sono state effettuate perquisizioni nella casa di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Nuove informazioni emergono, alimentando il dibattito su un caso che continua a suscitare interesse e tensione nell'opinione pubblica.

Novità in vista. Si continua a parlare del delitto di Chiara Poggi e quindi del caso Garlasco con le indagini sul conto di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Nelle prime ore della giornata di oggi, 14 maggio, sono partite le perquisizioni a casa di Andrea Sempio, a Voghera (Pavia) e nell’abitazione dei suoi genitori a Garlasco. Sul posto ci sono i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia. A coordinare le perquisizioni il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, l’aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano. Nelle ultime settimane Andrea Sempio, è stato inserito nel registro degli indagati dopo nuovi sviluppo per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. Attualmente per l’omicidio è stato condannato in via definitiva, nel 2015 l’ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi, in semilibertà. 🔗Leggi su 361magazine.com