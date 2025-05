Garlasco le gemelle Cappa e l' arma del delitto | cosa sta succedendo

Le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, riemergono nel torbido caso del delitto di Garlasco. Recenti sviluppi indicano che gli investigatori stanno setacciando un canale a Tromello, vicino all'abitazione disabitata della loro nonna, in cerca dell'arma del crimine. Cosa si nasconde dietro questa nuova svolta nell'intricato mistero?

Le gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, tornano al centro del dibattito sul delitto di Garlasco. Il motivo? Gli investigatori starebbero cercando l'arma del delitto a Tromello, nel canale che scorre proprio accanto alla casa ormai disabitata della nonna di Stefania e Paola Cappa. Stando a quanto emerso dalle indagini, la 26enne trovata morta nella villetta di famiglia a Garlasco nel 2007 sarebbe stata uccisa con un pesante strumento da camino. E a disfarsene, secondo una super-testimonianza raccolta due mesi fa dalle Iene e poi cristallizzata in due verbali finiti nel fascicolo della nuova indagine sul delitto Poggi, sarebbe stata Stefania Cappa, che comunque non è mai stata indagata, né oggi né in passato. Dunque, sarebbero in corso dei controlli non solo nelle abitazioni di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e nuovo indagato nel caso, dei suoi genitori e degli amici Roberto Freddi e Mattia Capra, ma anche in quel territorio vicino alla casa delle cugine Cappa alla ricerca di quel pezzo di ghisa. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, le gemelle Cappa e l'arma del delitto: cosa sta succedendo

