Garlasco | indagini sul martello e attizzatoio nel delitto del 13 agosto 2007

Nel misterioso caso del delitto di Garlasco del 13 agosto 2007, nuove indagini si concentrano su un martello e un attizzatoio, strumenti cruciali per far luce su un omicidio che ha turbato l'opinione pubblica. Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, sottolinea l'assenza del martello nell'arredamento della casa, alimentando ulteriori interrogativi su questa tragedia irrisolta.

Recentemente sono riemersi alcuni dettagli legati a uno dei delitti ancora irrisolti, che ha scosso l’opinione pubblica per decenni. Secondo quanto riferito da Gian Luigi Tizzoni, avvocato di fiducia della famiglia Poggi, solo il martello manca all’arredamento della casa di famiglia, mentre l’attizzatoio del camino continua a trovare spazio nella villetta di via Pascoli a . L'articolo Garlasco: indagini sul martello e attizzatoio nel delitto del 13 agosto 2007 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Garlasco: indagini sul martello e attizzatoio nel delitto del 13 agosto 2007

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garlasco, famiglia Poggi: "Si cerca attizzatoio? In casa manca solo un martello"

Come scrive msn.com: “ Da casa Poggi manca solo un martello, l’attizzatoio del camino non è mai sparito dalla villetta di via Pascoli a Garlasco ”. Così Gian Luigi Tizzoni, avvocato che da sempre affianca la famiglia Pogg ...

Si cerca l'arma che uccise Chiara Poggi. Il testimone, gli amici di Sempio, l'attizzatoio e il martello, il canale da dragare

Segnala huffingtonpost.it: Perquisite le abitazioni di Andrea Sempio, dei genitori e degli amici Mattia Capra e Roberto Freddi. Sequestrati pc e telefonini. Andrea Sempio si dice ...

Cosa sta succedendo con le nuove indagini sul delitto di Garlasco e come siamo arrivati fino a qui: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Come scrive fanpage.it: È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Erbusco: donna picchiata con mazza e martello all'uscita dal lavoro

Una donna di 55 anni di nazionalità marocchina è stata brutalmente aggredita da tre uomini incappucciati lunedì sera, 26 febbraio, intorno alle 21, ad Erbusco, in provincia di Brescia.