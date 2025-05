Garlasco in corso perquisizioni a casa Sempio

A Garlasco proseguono le perquisizioni a casa di Andrea Sempio, recentemente iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio di Chiara Poggi. Le operazioni, condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano e coordinate dalla Procura della Repubblica, coinvolgono anche l'abitazione dei genitori di Sempio, a Voghera.

Perquisizioni sono in corso a casa di Andrea Sempio, a Voghera (Pavia) nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a casa dei suoi genitori, a Garlasco. Lo si apprende da fonti vicine alle indagini. Sul posto i Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia.

