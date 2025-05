Garlasco il canale in cui si cerca l’arma del delitto di Chiara Poggi è vicino alla casa della nonna delle gemelle Cappa | VIDEO

A Garlasco, le ricerche dell'arma del delitto di Chiara Poggi si concentrano su un canale vicino alla casa della nonna delle gemelle Cappa. Situato a Tromello, nel pavese, questo corso d'acqua è al centro delle indagini dei carabinieri, che continuano a seguire ogni pista nella complessa ricostruzione degli eventi legati al caso.

Il canale di Tromello, piccolo Comune della Lomellina in provincia di Pavia distante pochi chilometri da Garlasco, dove i carabinieri stanno cercando la possibile arma del delitto che avrebbe ucciso Chiara Poggi si trova vicino alla casa della nonna delle gemelle Cappa. Non solo: gli inquirenti starebbero cercando proprio lì l’arma, forse un attizzatoio, dopo le dichiarazioni di un testimone che, a Le Iene, avrebbe dichiarato di aver visto Stefania Cappa gettare l’arma nel canale. +++ Delitto di #Garlasco: Ricerche a #Tromello ( #Pavia ) dell’arma con cui è stata uccisa Chiara Poggi +++ Carabinieri dragano il fiume. A casa di Andrea Sempio a #Voghera e dei genitori, per cellulari, sim e computer. Questa sera c’è #chilhavisto? https:t.co1TjJO5N6DL pic.twitter.comZZY2W3UCwi — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) May 14, 2025 Il nome della gemelle, nonché cugina di Chiara Poggi, era già emerso nel 2007 quando Marco Demontis Muschitta, un dipendente comunale, dichiarò di aver visto Stefania Cappa in bicicletta in via Pascoli, la via dove si trovava la casa della famiglia Poggi all’interno della quale era stata uccisa Chiara, con un oggetto compatibile con un attizzatoio. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Garlasco, il canale in cui si cerca l’arma del delitto di Chiara Poggi è vicino alla casa della nonna delle gemelle Cappa | VIDEO

