Garlasco i carabinieri perquisiscono le case di Andrea Sempio e dei suoi genitori

A Garlasco, i carabinieri hanno avviato perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio e dei suoi genitori, su mandato della procura di Pavia. L'operazione, iniziata all'alba, è stata riportata dai social del Tg1 e nell'edizione delle 7 del telegiornale, suscitando curiosità e preoccupazione tra i cittadini. L'indagine è legata a...

I carabinieri stanno effettuando una perquisizione nelle case di Andrea Sempio e dei suoi genitori. I militari si muovono su mandato della procura di Pavia da questa mattina all’alba. La notizia viene lanciata dai social del Tg1 e nell’edizione delle 7 del telegiornale. L’indagine è ovviamente quella dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La perquisizione è «mirata ad acquisire elementi utili all’inchiesta attraverso l’analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa». L’Arma è entrata anche in casa di due amici del ragazzo. L’accusa a Sempio. Sempio, amico del fratello della vittima, 19enne all’epoca dei fatti, oggi di anni ne ha 37 e fa l’informatico. Il suo nome era già finito nel registro degli indagati dopo che il suo dna fu trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. 🔗Leggi su Open.online

