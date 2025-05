Garlasco i carabinieri da Sempio Perquisiti anche i genitori e due amici Si cerca l' arma del delitto forse un attizzatoio in un canale

A Garlasco, i carabinieri intensificano le perquisizioni, coinvolgendo genitori e amici nella ricerca dell'arma del delitto, probabilmente un attizzatoio rinvenuto in un canale. Roberto Freddi e Mattia Capra, amici di Marco Poggi, sono al centro delle indagini, che si estendono anche a Tromello, con il sequestro di cellulari e computer.

Roberto Freddi e Mattia Capra frequentavano l’abitazione di via Pascoli in quanto amici di Marco Poggi, fratello di Chiara. Si lavora anche in un'area campestre di Tromello, piccolo centro alle porte di Garlasco. Sequestrati anche cellulari e pc 🔗Leggi su Xml2.corriere.it