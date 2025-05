Garlasco i carabinieri a casa di Sempio Altre perquisizioni in corso dai genitori da 2 amici e in un campo | si cerca l' arma del delitto

A Garlasco, i carabinieri stanno conducendo perquisizioni in casa di Sempio e presso i genitori di due amici, Roberto Freddi e Mattia Capra, implicati nella vicenda. Si cerca l'arma del delitto in un campo vicino a Tromello. Sequestrati anche cellulari e computer nella speranza di raccogliere ulteriori prove sul caso che coinvolge Marco Poggi e sua sorella Chiara.

Roberto Freddi e Mattia Capra frequentavano l’abitazione di via Pascoli in quanto amici di Marco Poggi, fratello di Chiara. Si lavora anche in un'area campestre di Tromello, piccolo centro alle porte di Garlasco. Sequestrati anche cellulari e pc 🔗Leggi su Xml2.corriere.it