Garlasco famiglia Poggi | Si cerca attizzatoio? In casa manca solo un martello

Garlasco, casa Poggi: nel contesto del processo per l'omicidio di Chiara, l'avvocato Gian Luigi Tizzoni chiarisce che l'attizzatoio del camino non è mai scomparso dalla villetta di via Pascoli, a differenza di un martello. Questa precisazione è stata fornita all'Adnkronos, sottolineando l'importanza dei dettagli nell'inchiesta.

(Adnkronos) – "Da casa Poggi manca solo un martello, l'attizzatoio del camino non è mai sparito dalla villetta di via Pascoli a Garlasco". Così Gian Luigi Tizzoni, avvocato che da sempre affianca la famiglia Poggi nel processo sull'omicidio di Chiara, precisa all'Adnkronos un dettaglio sull'attizzatoio del camino che – secondo una pista investigativa – potrebbe .

