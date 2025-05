Garlasco depositati in Procura 200 sms tra Paola Cappa e un amico | ci sarebbero riferimenti al delitto Poggi

Sono stati depositati in Procura oltre 200 messaggi tra Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, e un amico di Milano. Questi sms contengono riferimenti al delitto di Garlasco, suscitando nuove speranze per le indagini. La notizia è stata diffusa in esclusiva dal settimanale Giallo. Scopri di più sui dettagli di questa vicenda.

Sarebbero stati depositati in Procura più di 200 messaggi tra la cugina di Chiara Poggi, Paola Cappa, e un suo amico di Milano. Si farebbe riferimento al delitto di Garlasco. Lo riporta il settimanale Giallo in una sua esclusiva. 🔗Leggi su Fanpage.it

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.