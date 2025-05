Garlasco chi è Stefania Cappa | la cugina di Chiara che un testimone vide con un attizzatoio in mano | dove si cerca l' arma c' è la casa di famiglia

Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, è al centro delle indagini sull'omicidio della giovane, avvenuto nell'agosto 2007 a Garlasco. Un testimone, che in seguito ritrattò le sue dichiarazioni, la descrisse con un attizzatoio in mano nei pressi della casa di famiglia, alimentando dubbi e domande su quel tragico evento.

In passato un testimone, che poi ritrattò le sue dichiarazioni rese ai carabinieri, aveva parlato poco dopo il delitto di Chiara Poggi, uccisa nell'agosto del 2007, di una ragazza con.

Garlasco, chi è Stefania Cappa: la cugina di Chiara che un testimone vide con «un attizzatoio in mano»: dove si cerca l'arma c'è la casa di famiglia

In passato un testimone, che poi ritrattò le sue dichiarazioni rese ai carabinieri, aveva parlato poco dopo il delitto di Chiara Poggi, ...

Garlasco, testimone tira in ballo Stefania Cappa. Caccia all'arma del delitto nel canale

Novità rilevanti sul caso dii Garlasco. La Procura di Pavia ha aperto un secondo fascicolo d'indagine nato da una testimonianza affidata ...

Stefania e Paola Cappa, chi sono le "gemelle K" cugine di Chiara Poggi e cosa fanno oggi

Stefania Cappa e Paola Cappa, meglio conosciute come le "gemelle K", sono le cugine di Chiara Poggi il cui nome ha cominciato ad essere pronunciato all'indomani del delitto di ...

