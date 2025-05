Garlasco canale Tromello prosciugato 18 anni dopo | si cerca l' arma del delitto I familiari di Chiara Poggi | Noi basiti

A diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco riaccende l'attenzione con il dragaggio del canale Cavo Tromello. Le autorità cercano la possibile arma del delitto, mentre i familiari di Chiara esprimono incredulità di fronte a sviluppi così inattesi. Un nuovo capitolo si apre in una vicenda che continua a suscitare interrogativi e dolore.

Garlasco, a diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, le indagini sul caso Garlasco si arricchiscono di un nuovo capitolo: sono infatti iniziate le operazioni di dragaggio del canale Cavo. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Garlasco, canale Tromello prosciugato 18 anni dopo: si cerca l'arma del delitto. I familiari di Chiara Poggi: «Noi basiti»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Garlasco, 18 anni dopo prosciugato il canale di Tromello: si cerca l'arma del delitto. I familiari di Chiara Poggi: «Noi basiti»

Come scrive msn.com: Garlasco, a diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, le indagini sul caso Garlasco si arricchiscono di un nuovo capitolo: sono infatti iniziate le operazioni di dragaggio del canale ...

Garlasco, prosciugato un canale per cercare l'arma. Il testimone: «L'ha lanciata Stefania Cappa». I Poggi: «Ipotesi stravagante»

Si legge su msn.com: Il caso di Garlasco è a una nuova svolta. Mercoledì 14 maggio i carabinieri hanno perquisito la casa di Andrea Sempio a ...

Tromello, si cerca l’arma che ha ucciso Chiara Poggi: oltre un chilometro di canale dragare, ma interessano 300 metri

Come scrive msn.com: Idrovore al lavoro per prosciugare la roggia, in parte tombato. Focus sul tratto nel centro paese, dove si trova la casa della nonna delle gemelle Cappa, cugine della vittima ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La portacontainer Ever Given liberata nel canale di Suez

Grazie al picco di alta marea che si è verificato nella zona in occasione della luna piena e all'aiuto di due rimorchiatori con 400 tonnellate di potenza, la nave container Ever Given si è spostata dalla sua posizione all'interno del canale di Suez e il traffico è stato ripreso.