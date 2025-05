Garlasco blitz nella casa di due amici di Sempio | ecco chi sono

Un nuovo sviluppo nelle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi ha portato i carabinieri di Milano a eseguire perquisizioni nelle case di Roberto Freddi e Mattia C., amici di Andrea Sempio. Le indagini si intensificano, rivelando un'interconnessione tra i vari protagonisti e suggerendo nuovi elementi da esplorare nel cupo mistero.

Le perquisizioni, in merito alle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, non riguardano solo la casa di Andrea Sempio e i suoi genitori. I carabinieri di Milano, su delega della procura di Pavia, hanno esteso le ricerche anche alle abitazioni dei due amici di Sempio, Roberto Freddi e Mattia Capra. Entrambi frequentavano la villetta dei Poggi ed entrambi erano amici di Marco Poggi, il fratello della vittima. I due nomi, che a differenza di Sempio non sono indagati, erano già presenti in una relazione tecnica dei carabinieri dell'8 febbraio 2024. Nel documento "i carabinieri rendevano nota l'identità anche degli altri individui frequentanti la casa della vittima nei cui confronti era stato possibile compiere acquisizioni di materiale biologico, ossia Mattia Capra, Marco Poggi e Roberto Freddi".