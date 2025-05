Garlasco blitz dei carabinieri a casa di Sempio dei genitori e di due amici | si cerca l' arma del delitto Il legale | Andrea è sereno

Nella mattinata di mercoledì 14 maggio, i carabinieri di Milano hanno eseguito un blitz a Garlasco, perquisendo l’abitazione di Andrea Sempio e di due amici. L'operazione, disposta dalla procura di Pavia, mira a trovare l'arma del delitto. Il legale di Sempio si mostra sereno di fronte agli sviluppi investigativi.

Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio su mandato della procura di Pavia. A partire da questa mattina all'alba, mercoledì 14 maggio, i militari hanno svolto una. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Sempio, dei genitori e di due amici: si cerca l'arma del delitto. Il legale: «Andrea è sereno»

Su questo argomento da altre fonti

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio

msn.com scrive: AGI - I carabinieri di Pavia sono da alcune ore a casa di Andrea Sempio, il 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nella villetta di Garlasco il 13 agosto del 2007. La perquisizione - ...

Garlasco, c’è una svolta? Blitz a casa di Sempio, e di due amici. Si cerca l’arma del delitto in un canale

Come scrive dire.it: Proseguono nel massimo riserbo le nuove indagini sul delitto di Chiara Poggi. Perquisizioni in mattinata, sequestrati telefoni e pc del nuovo (vecchio) indagato ...

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio: perquisizioni anche dai genitori e da due amici. Sequestrati telefoni e pc

Secondo msn.com: Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. I carabinieri che, su mandato della procura di Pavia, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Droga blitz Carabinieri di Roma : 20 arresti

I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo un'ordinanza con 21 misure di custodia cautelare (18 in carcere, 2 ai domiciliari e un obbligo di presentazione alla Polizia).