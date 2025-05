Garlasco blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio | perquisizioni anche dai genitori e da due amici Sequestrati telefoni e pc

A Garlasco, i carabinieri di Milano hanno effettuato un blitz a casa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Sono state eseguite perquisizioni anche presso i genitori e due amici del sospettato, con il sequestro di telefoni e computer. L'operazione è stata disposta dalla procura di Pavia.

