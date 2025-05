Garlasco blitz all’alba a casa di Sempio dei genitori e due amici Si cerca l’arma del delitto | cosa non torna del delitto di Chiara Poggi

All'alba, i carabinieri hanno effettuato un blitz a casa di Andrea Sempio, dei suoi genitori e di due amici a Garlasco, in cerca dell'arma del delitto di Chiara Poggi. Questa operazione, avvenuta mercoledì 14 maggio, segna un possibile svolta nelle indagini su un caso intricato e misterioso. Cosa non torna nel delitto?

