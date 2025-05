Garlasco blitz a casa Sempio | investigatori alla ricerca di qualsiasi cosa utile alle indagini

Garlasco torna al centro dell'attenzione con un blitz degli investigatori nella casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori. Le perquisizioni, disposte dalla Procura di Pavia, mirano a raccogliere elementi utili per le indagini sul delitto di Chiara Poggi, assassinata anni fa. La ricerca di indizi continua a suscitare interrogativi e intensifica le speculazioni.

(Adnkronos) – Perquisizioni oggi in casa di Andrea Sempio e in quella dei suoi genitori. Nel decreto del sequestro disposto dalla Procura di Pavia nell'indagine che riguarda il trentasettenne, si fa riferimento alla "ricerca di qualsiasi cosa utile alle indagini" sul delitto di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Lo apprende l'Adnkronos .