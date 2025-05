Garlasco blitz a casa Sempio | cosa si cerca

Nella mattina di oggi, i carabinieri di Pavia hanno eseguito un blitz nell'abitazione di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Secondo le fonti, la perquisizione, disposta dalla procura, punta ad acquisire elementi probatori significativi per le indagini in corso.

Secondo quanto riportato dal Tg1, i carabinieri di Pavia, su mandato della procura, da questa mattina all'alba stanno svolgendo una perquisizione a casa di Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. La perquisizione sarebbe mirata ad acquisire elementi utili all'inchiesta attraverso l'analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa. Analoga attività investigativa viene eseguita dai militari dell'Arma presso le abitazioni dei genitori di Sempio e di due amici del ragazzo. I carabinieri di Pavia stanno perquisendo, oltre all'abitazione di Andrea Sempio, anche quelle di Roberto Freddi e Mattia Capra. I militari dell'Arma hanno sequestrato pc e telefoni cellulari. La mattina del delitto Sempio scambiò dei messaggi coi due ragazzi che raccontarono di essere stati tutta la mattina a casa, in paese.

