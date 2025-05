Garlasco 18 anni dopo prosciugato il canale di Tromello | si cerca l' arma del delitto I familiari di Chiara Poggi | Noi basiti

A distanza di diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, Garlasco riaccende i riflettori sulle indagini con il prosciugamento del canale di Tromello. Familiari della vittima esprimono incredulità mentre si ricercano nuovi indizi e, in particolare, l'arma del delitto, in un caso che continua a sollevare interrogativi e a tenere viva l'attenzione dell'opinione pubblica.

Garlasco, a diciotto anni dall'omicidio di Chiara Poggi, le indagini sul caso Garlasco si arricchiscono di un nuovo capitolo: sono infatti iniziate le operazioni di dragaggio del canale Cavo.

Garlasco: supertestimone rompe il silenzio dopo 18 anni sul caso Chiara Poggi

Il programma televisivo " Le Iene " ha trasmesso un'intervista esclusiva a un uomo che, dopo 18 anni, ha deciso di condividere la sua testimonianza riguardo all'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.