Gamba ricostruita grazie a un robot ad alta precisione | l' innovativo intervento al San Camillo

Un'innovativa operazione al San Camillo ha segnato un traguardo nella medicina: una gamba gravemente traumatizzata è stata ricostruita grazie a un robot ad alta precisione, specializzato in microchirurgia. Questo intervento pionieristico, il primo del suo genere in Italia, rappresenta un passo avanti significativo nella cura di lesioni complesse, sfruttando la tecnologia all'avanguardia.

