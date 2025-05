Galliani | Monza Fininvest non si defila E Marotta consola la Samp | VIDEO CM IT

Galliani e Monza rimangono saldi al fianco di Fininvest, mentre Marotta consola la Sampdoria dopo la retrocessione. Brianzoli e blucerchiati condividono il dispiacere, in un contesto di attesa crescente per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Una serata che si preannuncia storica per i rossoblù, con emozioni forti in arrivo.

Brianzoli e blucerchiati uniti dal dispiacere per la retrocessione, le dichiarazioni degli storici dirigenti Giornata importantissima a Roma, non solo per quanto accade al Foro Italico ma sta crescendo l’attesa per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Una serata storica per i rossoblù, vitale per i rossoneri perché permettere di qualificarsi almeno per l’Europa League. Galliani: “Monza, Fininvest non si defila”. E Marotta consola la Samp VIDEO CM.IT – Calciomercato.it Nel primo pomeriggio è stato il turno anche della consueta assemblea di Lega Serie A, con Adriano Galliani che si è fermato ai microfoni di Calciomercato.it per commentare dopo tanti mesi la stagione del Monza: “Purtroppo, come sempre, i risultati sportivi hanno cause e concause, nel bene e nel male. D’altra parte, in Italia come nel resto d’Europa, ci sono 11-12 squadre che non retrocedono mai. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Galliani: “Monza, Fininvest non si defila”. E Marotta consola la Samp | VIDEO CM.IT

