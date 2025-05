Galleria Principe a un anno dal crollo i lavori sono fermi |VIDEO

A un anno dal crollo nella Galleria Principe di Napoli, i lavori di restauro sono ancora fermi. Malgrado il progetto di riqualificazione fosse già in fase di pianificazione prima dell’incidente del 26 luglio, il Comune non ha ancora avviato le operazioni necessarie per garantire la sicurezza e il recupero di questo importante patrimonio architettonico.

A fine luglio il crollo all'interno della Galleria Principe di Napoli compirà un anno ma il Comune di Napoli non ha ancora avviato i lavori di restauro. In realtà, il progetto di riqualificazione è partito ben prima del cedimento che il 26 luglio scorso ha rischiato di ferire lavoratori e. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Galleria Principe, a un anno dal crollo i lavori sono fermi |VIDEO

Le impalcature sono state montate ma non sono ancora cominciate le operazioni di restauro. La denuncia dei commercianti: "Così è impossibile lavorare"

