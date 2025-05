Gaffe di Meloni | Spread sotto i 100 punti perché i titoli italiani sono considerati più sicuri dei Bund tedeschi

Durante un'interrogazione alla Camera, la premier Giorgia Meloni ha fatto una gaffe sullo spread, affermando erroneamente che i titoli di Stato italiani siano più sicuri dei bund tedeschi. Questa dichiarazione è intervenuta in un contesto di calo dello spread sotto i 100 punti, suscitando reazioni e polemiche nel dibattito politico.

Gaffe della premier Giorgia Meloni durante il question time alla Camera. Rispondendo a una interrogazione di Maria Elena Boschi, Meloni ha rivendicato il calo dello spread sotto i 100 punti commentando: "I titoli di Stato italiani vengono considerati più sicuri dei titoli di Stato tedeschi". Se il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di fianco a lei, si è limitato a scuotere la testa, è stata immediata la reazione delle opposizioni, che hanno fatto notare come l'interpretazione non stia in piedi visto che i rendimenti dei Btp restano più alti di quelli dei Bund (di 100 punti base, appunto) e il rating dei titoli italiani è assai inferiore rispetto a quello dei titoli tedeschi. "Peccato che abbia confuso il calo dello spread (misura della differenza dei rendimenti tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi) con il rating (valutazione del rischio finanziario e di credito).