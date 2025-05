Gabry Ponte e Tommy Cash in finale dell’Eurovision | Basilea voto italiano e prospettive ESC 2026

Gabry Ponte e Tommy Cash raggiungono la finale dell'Eurovision a Basilea, regalando momenti di pura emozione. Con l'entusiasmo del pubblico che accompagna l'esibizione di Ponte con "Tutta l’Italia", si aprono nuove prospettive per la competizione del 2026. Scopriamo come l'italiano ha conquistato il palco e il cuore degli spettatori.

Gabry Ponte ha vissuto una serata memorabile a Basilea, dove l’atmosfera è esplosa di entusiasmo a seguito della sua esibizione con il brano Tutta l’Italia. L’evento, che rappresenta un momento fondamentale della competizione, ha visto il DJ conquistare un posto nella Gran Finale dell’Eurovision Song Contest, in programma per sabato 17 maggio. La notizia ha . L'articolo Gabry Ponte e Tommy Cash in finale dell’Eurovision: Basilea, voto italiano e prospettive ESC 2026 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Gabry Ponte e Tommy Cash in finale dell’Eurovision: Basilea, voto italiano e prospettive ESC 2026

