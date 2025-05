Gabry Ponte accede alla finale dell' Eurovision Song Contest 2025 l' esultanza della delegazione di San Marino all' annuncio - VIDEO

Gabry Ponte conquista la finale dell'Eurovision Song Contest 2025 con il brano "Tutta l'Italia". L'annuncio ha scatenato l'esultanza della delegazione di San Marino, testimoniando l'entusiasmo del pubblico europeo. Il dj, protagonista della prima serata, ha saputo affascinare con la sua abilità musicale, portando il suo paese all'apice della competizione canora.

Il dj ha conquistato il pubblico europeo con "Tutta l'Italia" all'Eurovision 2025 Gabry Ponte accede alla finale dell'Eurovision Song Contest 2025 e festeggia con la delegazione di San Marino al momento dell'annuncio. Il dj si è esibito nella prima serata della competizione canora, andata in 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gabry Ponte accede alla finale dell'Eurovision Song Contest 2025, l'esultanza della delegazione di San Marino all'annuncio - VIDEO

Su questo argomento da altre fonti

Eurovision, da Gabry Ponte a Tommy Cash: chi va in finale. I video

Da rainews.it: Gabry Ponte, che rappresenta San Marino, e Tommy Cash, che partecipa per l'Estonia, accedono alla finale dell'Eurovision Song Contest 2025, in programma sabato sera. Con loro passano alla finale anche ...

Eurovision 2025, Tommy Cash e Gabry Ponte vanno in finale: chi è stato eliminato

Riporta corrieredellosport.it: I rispettivi rappresentanti di Estonia e San Marino hanno convinto il pubblico alla semifinale: torneranno sul palco sabato 17 maggio ...

Eurovision 2025, Gabry Ponte vola in finale: ora 'Tutta l’Italia' voterà per lui?

Da msn.com: Intanto a San Marino si sogna in grande, la televisione di Stato si è detta pronta ad organizzare l'Esc 2026 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Eurovision: Gabry Ponte trionfa al San Marino Song Contest 2025 con Tutta l'Italia

Il celebre DJ e produttore italiano Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025 con il brano " Tutta l' Italia ", guadagnandosi il diritto di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea.