futsal massa eliminato dal centro storico lebowski nei playoff di serie c2

L’avventura del Futsal Massa nei playoff di serie C2 si è conclusa agli ottavi di finale dove i ragazzi allenati da Giacomo Aliboni sono stati battuti dal Centro Storico Lebowski di Firenze per 5-3. Si è giocato, in gara secca, in casa della squadra meglio qualificata e i massesi hanno avuto, quindi, lo svantaggio di competere in campo avverso. Il match è stato complicato come si prevedeva e il primo tempo si è concluso sul 3-1 in favore dei fiorentini che sono andati in rete con Scatà, Mascalchi e Cubillos. A tenere in partita gli apuani ci ha pensato il gol di Ammannati. Nella ripresa il Futsal Massa è sceso in campo con la convinzione di poter raddrizzare il match e ci ha provato sino alla fine con le segnature di Menchini e Mussi, ma i fiorentini hanno risposto con i gol di Scatà e Vilchez Laveriano. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net