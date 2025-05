Fusti solventi e polveri pericolose | sequestrata discarica abusiva con oltre 500 tonnellate di rifiuti

La Guardia di Finanza di Pesaro-Urbino, insieme al Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, ha sequestrato una discarica abusiva a Montelabbate, contenente oltre 564 tonnellate di rifiuti pericolosi, tra cui fusti solventi e polveri tossiche. L'operazione ha messo in luce gravi violazioni ambientali e la necessità di tutelare la salute pubblica.

