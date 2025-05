furto in casa di un poliziotto l agente lo vede e lo arresta

Un singolare colpo di scena ha avuto luogo a Campi Bisenzio, dove un poliziotto libero dal servizio ha sorpreso un ladro intento a svaligiare la sua casa. L'agente non ha esitato a intervenire e ha arrestato il 34enne originario del Mali, già noto alle forze dell'ordine, garantendo così un immediato ripristino della sicurezza.

Firenze, 14 maggio 2025 – Furto con sorpresa nel tardo pomeriggio di martedì a Campi Bisenzio, in via Erbosa, dove un poliziotto della Questura di Firenze, libero dal servizio, ha arrestato un uomo che si era appena introdotto nella sua abitazione. Il ladro, un 34enne originario del Mali già noto alle forze dell’ordine, aveva rubato alcuni indumenti poggiati su una sedia nel giardino della casa, prima di essere raggiunto e bloccato in strada proprio dal proprietario, che nel frattempo aveva visionato le immagini delle proprie telecamere di sorveglianza che avevano ripreso tutta la scena. A dare l’allarme è stata la compagna del poliziotto, insospettita dalla presenza di uno sconosciuto davanti alla recinzione. L’uomo sosteneva di essere lì perché doveva recuperare un oggetto smarrito, ma dalle registrazioni il poliziotto ha subito notato che si trattava di un furto: il 34enne era entrato nella proprietà scavalcando la recinzione e poi si era allontanato con alcuni capi d’abbigliamento. 🔗Leggi su Lanazione.it