Furti vandalismi e baby gang a Caerano solo due vigili Lega | Servono telecamere

A Caerano San Marco, la crescente preoccupazione per furti, vandalismi e l'attività delle baby gang ha sollevato forti critiche verso l'amministrazione guidata dalla sindaca Francesca Altin (Fratelli d'Italia). La Lega chiede interventi urgenti, tra cui l'installazione di telecamere, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini sotto pressione a causa di episodi allarmanti.

Acque agitate a Caerano San Marco dove la sindaca Francesca Altin (Fratelli d'Italia) è finita nel mirino dell'opposizione (in particolar modo la Lega) sul tema della sicurezza: nel territorio comunale sarebbero stati diversi gli episodi di cronaca ad impensierire i cittadini.

