Furgone in fiamme vicino all' Amam danni anche alla cabina elettrica | si cercano le cause

Paura questa mattina a Messina, dove un furgone è andato in fiamme nei pressi dell'Amam, causando anche danni a una cabina elettrica. Intorno alle 6, i Vigili del Fuoco del Comando di Messina sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e si indaga sulle cause dell'incidente.

