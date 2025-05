Fuori Tudor dentro Zidane | tifosi Juventus in estasi per l’annuncio

La Juventus festeggia l’arrivo di Zidane, un sogno che torna in auge per i tifosi bianconeri. Con la panchina in bilico, le prossime due partite contro Udinese e Venezia si rivelano decisive. L'attesa per il futuro del club è palpabile, con la speranza di un rilancio nella prossima stagione.

La panchina dei bianconeri è in bilico e al termine dell'attuale stagione potrebbe tornare in auge proprio un vecchio sogno Due partite per decidere del proprio destino. La Juventus scalda i motori in vista delle gare contro Udinese e Venezia dalle quali dipenderà la partecipazione o meno dei bianconeri alla prossima Champions League. Si tratta dell'obiettivo minimo per la società piemontese che ha bisogno di tornare immediatamente nella massima competizione europea per poter organizzare al meglio la ripartenza di un progetto che passerà dall'ennesima rivoluzione. Tra gennaio e la scorsa estate il mercato di Giuntoli non ha convinto, così come la scelta di affidarsi a Thiago Motta, poi esonerato a favore di Tudor.

Saranno dunque settimane intense e decisive per la Juventus, che potrebbe cambiare ancora pelle sia in dirigenza, come sta già accadendo in queste ore con le dimissioni di Calvo, che in panchina dove ...

Juventus, sostituzioni clamorose di Tudor: la partita di Adzic dura 10 minuti. Il tecnico: "Ho chiesto scusa"

Clamorose le sostituzioni effettuate da Igor Tudor durante la fase finale di Lazio-Juventus: fuori Francisco Conceicao e Vasilije Adzic all`86`, e dentro Dusan Vlahovic.

Gli aneddoti di Tudor su Del Piero e Zidane sul senso di appartenenza alla Juventus: "Sono due cose belle dei miei tempi"

Alla domanda di un giornalista, che chiedeva quale secondo lui fosse il senso di appartenenza e la sua esperienza da giocatore bianconero, Tudor ha risposto sorridendo ...

