Fughe da fermo | tre super romanzi da leggere nel terzo weekend di maggio

Fughe da fermo: tre super romanzi da scoprire nel terzo weekend di maggio. Ispirato all'esordio di Edoardo Nesi, questo progetto settimanale nasce per riscoprire il piacere della lettura. Ogni giovedì, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, vi consiglieremo i titoli imperdibili per arricchire la vostra esperienza letteraria.

Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni giovedì, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como, che già collabora alla rassegna culturale Strade Blu Live, vi suggeriamo. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Fughe da fermo: tre super romanzi da leggere nel terzo weekend di maggio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fughe da fermo: tre super romanzi da leggere nel terzo weekend di maggio

Segnala quicomo.it: Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni giovedì, insieme a Martina Fasola ...

Fughe da fermo: tre super romanzi da leggere nel secondo weekend di maggio

quicomo.it scrive: Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo settimanale per ritrovare il piacere di leggere. Dunque, ogni giovedì, insieme a Martina Fasola ...

Fuga di gas a Fermo, tre famiglie evacuate nella notte

Riporta msn.com: L’allarme è scattato poco le 23 in via Pompeiana in seguito a un guasto da una cabina del metano. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente facendo uscire precauzionalmente alcuni residenti c ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Omicidio a Roma: Figlio in stato di fermo per la morte della madre 88enne

Nella notte scorsa, un terribile omicidio ha scosso la tranquillità di Roma: una donna anziana di 88 anni è stata brutalmente assassinata dal proprio figlio, un uomo di 59 anni, il quale ha confessato il crimine dopo aver occultato il corpo in un sacco e nascosto tutto in un armadio.