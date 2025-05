Fugatti | Disponibili 470 milioni per la crescita del Trentino

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha annunciato la disponibilità di 470 milioni di euro per promuovere la crescita del Trentino. Sottolineando l'importanza di massimizzare le risorse disponibili, Fugatti ha fornito chiarimenti sul bilancio dell'amministrazione, con un focus specifico sul rendiconto 2024 e le opportunità per lo sviluppo regionale.

"La Provincia autonoma di Trento impiega al massimo le risorse di cui dispone per la crescita del Trentino". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, che chiarisce i dati relativi al bilancio dell'amministrazione, con riferimento in particolare al rendiconto 2024 in. 🔗Leggi su Trentotoday.it