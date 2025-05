Fuga su Jaguar rubata finisce in tragedia | 4 feriti nell' incidente

Una violenta fuga su una Jaguar rubata ha sconvolto la tranquillità della Statale 16 a Vasto. Un giovane serbo di 22 anni ha forzato un posto di blocco, provocando un incidente che ha coinvolto quattro persone. L'episodio, avvenuto nelle prime ore del 14 maggio 2025, si è trasformato in una tragedia, lasciando ferite gravi tra i coinvolti.

Chieti - Un 22enne serbo, alla guida di una Jaguar rubata a Senigallia, ha forzato un posto di blocco sulla Statale 16 a Vasto, causando un incidente con quattro feriti. Nelle prime ore del mattino del 14 maggio 2025, un giovane serbo di 22 anni, senza fissa dimora, ha rubato una Jaguar a Senigallia (Ancona) e si è diretto verso sud lungo l'autostrada A14. Intercettato dai Carabinieri nei pressi di Foggia, ha ignorato l'alt e ha proseguito la fuga, uscendo al casello di Vasto Sud e imboccando la Statale 16 Adriatica in direzione nord. All'altezza del km 515+900, in località Trave di Vasto, il fuggitivo ha forzato un posto di blocco dei Carabinieri. Poco dopo, in località San Nicola, ha impattato frontalmente una Fiat Panda condotta da un 42enne del posto e successivamente si è schiantato contro l'auto dei militari che lo inseguivano. 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Fuga su Jaguar rubata finisce in tragedia: 4 feriti nell'incidente

Ne parlano su altre fonti

In fuga con una Jaguar rubata, si schianta contro l’auto dei carabinieri: 4 feriti sulla Statale 16

Come scrive primonumero.it: L’inseguimento è iniziato a Foggia e si è concluso all’alba a Vasto, al confine con il Molise. L’auto rubata era una Jaguar, il ladro arrestato dopo un doppio impatto con una Panda e una gazzella dell ...

Roma – Fuga in moto rubata finisce con una caduta: arrestato

Riporta romadailynews.it: ma la fuga si è conclusa con una rovinosa caduta e l’arresto. L’episodio è avvenuto nella giornata di lunedì 21 aprile in via del Teatro Marcello, dove un uomo, in sella a una moto rubata e ...

In fuga sull’auto rubata a Recanati, fermati a Macerata dopo un inseguimento lungo 33 km. Uno dei due è poi scappato a piedi

Segnala corriereadriatico.it: RECANATI È finita in via Niccolai a Macerata la folle fuga di due uomini a bordo della Fiat Panda gialla rubata a Recanati, intercettata dalla Polizia nel corso di un normale controllo del territorio.

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Regina Elisabetta al volante della sua Jaguar verde... da sola!

Giorni di dolore, di riflessione, per la Regina Elisabetta, dopo la morte del principe Filippo, suo consorte e compagno di una vita, e dopo il suo 95 ° compleanno, trascorso senza festeggiamenti.